Caligiuri-Kracher sorgt für Big Points im Abstiegskampf: Augsburg überholt Bielefeld 

Dem FC Augsburg ist ein Befreiungsschlag im Abstiegskampf geglückt: Im Duell mit dem direkten Keller-Konkurrenten Arminia Bielefeld setzte sich der FCA am Freitagabend zum Auftakt des 25. Bundesliga-Spieltags mit 1:0 (0:0) durch. In einem intensiven, aber chancenarmen Duell auf der Bielefelder Alm gelang Daniel Caligiuri (50. Minute) der Siegtreffer. Dank des Dreiers überholt Augsburg die Arminia in der Tabelle und ist vorerst Tabellen-14. mit nunmehr sieben Punkten Vorsprung auf den ersten direkten Abstiegsrang. Bielefeld rutscht auf Rang 15 ab und hat nun einen Zähler weniger auf dem Konto als die bayrischen Schwaben.

Augsburg verzichtete in Bielefeld zunächst auf Rekordeinkauf Ricardo Pepi. Der im Januar für einen zweistelligen Millionenbetrag verpflichtete 19 Jahre alte US-Nationalspieler saß zunächst nur auf der Bank. Darüber hinaus nahm Trainer Markus Weinzierl weitere Änderungen vor. Anders als zuletzt gegen Dortmund (1:1) waren Iago, Carlos Gruezo und Noah Sarenren Bazee von Beginn an dabei. Im Vergleich zum 0:3 in Leverkusen wechselte Arminia-Coach Frank Kramer vier Mal. Neu in der Startelf waren Cédric Brunner, Andrés Andrade, Gonzalo Castro und Kapitän Fabian Klos.

"Wir sind gefordert, auswärts anders aufzutreten. Wir haben zuletzt zu viele Gegentore bekommen", sagte Augsburgs Sport-Geschäftsführer Stefan Reuter vor dem Spiel bei DAZN und fügte mit Blick auf den Abstiegskampf hinzu: "Das ist eine schwierige Situation, in der wir uns befinden. Das ist für uns nicht neu. Ich bin optimistisch, dass wir es auch dieses Jahr schaffen." Und das konnte der Europameister von 1996 auch nach der ersten Halbzeit noch sein. Nach intensiven 45 Minuten, in denen sich beide Mannschaften größtenteils neutralisierten, war es Michael Gregoritsch, der frei vor dem Tor die bis dato größte Torchance leichtfertig vergab. Nach Flanke von Iago köpfte der Österreicher den Ball knapp am Bielefelder Kasten vorbei (45.+1).

Viele, mitunter harte Zweikämpfe lieferten sich die beiden spielerisch limitierten Mannschaften. Jeder Meter war umkämpft, entsprechend gab es wenige Torszenen. Schon nach sieben Minuten holte Caligiuri den Bielefelder Masaya Okugawa rüde von den Beinen. Für den Japaner ging es trotzdem weiter. Für den Augsburger Felix Uduokhai endete es dagegen nicht so glimpflich. Nach einem Laufduell knickte der Verteidiger unglücklich mit dem Fuß um und humpelte vom Platz (33.). Die Bilder verhießen nichts Gutes.