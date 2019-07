Bericht: Hudson-Odoi verlängert Chelsea-Vertrag in Kürze – Transfer-Pleite für FC Bayern

Der FC Bayern München muss die Hoffnungen auf einen Transfer von Wunschspieler Callum Hudson-Odoi wohl endgültig begraben. Wie die englische Zeitung Daily Mail berichtet, verlängert der 18 Jahre alte englische Nationalspieler des FC Chelsea seinen Vertrag mit den „Blues“ bereits in Kürze langfristig. Hudson-Odoi liegt demnach ein Fünjahresvertrag vor, der den Flügelstürmer schon bald zu einem der bestverdienenden Fußball-Teenager der Welt machen könnte.

Callum Hudson-Odoi: Neuer Vertrag beim FC Chelsea wohl wegen Lampard

Für den FC Bayern muss sich diese Nachricht wie ein Schlag in die Magengrube anfühlen. Zuletzt hatte ebenfalls die Daily Mail berichtet, dass der FCB ein neues Angebot über 50 Millionen Euro für den Youngster plane. Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic, der um Hudson-Odoi offensiv geworben hatte, betonte im Januar noch, dass man den 19-Jährigen vom FC Chelsea „unbedingt verpflichten“ wolle .

Jetzt ein weiterer Rückschlag im Kampf um Sommer-Transfers : Denn laut dem neuen Bericht der englischen Zeitung hat der FC Chelsea das Rennen um das England-Juwel für sich entschieden – auch dank des neuen Trainers Frank Lampard. Er lobte Hudson-Odoi zuletzt immer wieder überschwänglich : „Natürlich will ich, dass er einen neuen Vertrag unterschreibt und hierbleibt. Er kommt aus unserer eigenen Akademie, er kann ein großer Spieler für Chelsea und für England werden“, sagte Lampard noch kürzlich. „Ich denke, er weiß, dass er einen Trainer hat, der mit ihm arbeiten und ihn besser machen will.“

Vertrags-Verlängerung beim FC Chelsea: Bayern-Wunschspieler Hudson-Odoi kassiert wohl Mega-Gehalt

Diese Aussagen sollen Hudson-Odoi, der durchaus Interesse an einem Transfer zu Bayern gezeigt haben dürfte, laut der Daily Mail umgestimmt haben. Das Gehalt dürfte dabei ebenfalls eine Rolle gespielt haben. So wird der Engländer nach der Vertragsverlängerung umgerechnet über 111.000 Euro in der Woche verdienen. Laut dem Bericht könnte das Gehalt bei guter Entwicklung auf über 11 Millionen Euro jährlich anwachsen. Eine wahnsinnige Summe für den Teenager, der bislang gerade einmal 28 Pflichtspiele für den Europa-League-Sieger bestritten hat.