Berichte: Hudson-Odoi will zum FC Bayern wechseln – Chelsea-Talent soll vor Transfer-Schluss kommen

Schon mehrfach hat sich Sportvorstand Hasan Salihamidzic um ihn bemüht - nun könnte Callum Hudson-Odoi doch noch zum FC Bayern München wechseln. Die Bild und Sky berichten am Donnerstagabend übereinstimmend, dass sich das Interesse des FCB am Top-Talent des FC Chelsea wieder stark konkretisiert hat. Demnach soll der 19-Jährige noch vor Transferschluss am kommenden Montag kommen - nach einem anderthalbjährigen Poker möchte der schnelle Linksaußen nun nach München wechseln.

Bayern-Trainer Hansi Flick hatte zuletzt mehrfach den Wunsch geäußert, den personell dünn besetzten Kader des Rekordmeisters aufzustocken. Nachdem die Leihe von Ivan Perisic nicht in einen permanenten Transfer umgewandelt wurde, will Flick nicht zuletzt auf der offensiven Außenbahn noch einen weiteren Spieler verpflichten. Den Münchnern dürfte in den Verhandlungen in die Karten spielen, dass Hudson-Odoi laut Sky unbedingt nach München wechseln will, weil er größere Chancen auf Spielzeit sieht als bei Chelsea.