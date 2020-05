Berichte: Ex-Bayern-Kandidat Callum Hudson-Odoi festgenommen – Londoner Polizei bestätigt Vorfall

Wirbel um Callum Hudson-Odoi: Der frühere Transfer-Kandidat des FC Bayern München ist übereinstimmenden Medienberichten zufolge in der Nacht zu Sonntag in London vorübergehend festgenommen worden. Die Londoner Metropolitan Police bestätigte in einer Stellungnahme einen Vorfall, ohne den Namen des Angreifers vom FC Chelsea zu nennen.

Der 19-Jährige, der im März als erster Profi der Premier League mit dem Coronavirus infiziert war und die Erkrankung in einer Video-Botschaft öffentlich machte, habe demnach in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen die Corona-bedingten Einschränkungen des öffentlichen Lebens verstoßen, indem er sich in seiner Wohnung mit einem Model getroffen habe. Dabei soll es zu einem Zwischenfall gekommen sein, bei dem sich die Frau verletzt habe. In Großbritannien dürfen sich zwei Mitglieder aus unterschiedlichen Haushalten nur außerhalb von geschlossenen Räumen treffen.

Ein Sprecher der Met Police bestätigte, dass eine Person im Appartement des Profis im Londoner Westen verhaftet wurde. Eine Frau musste demnach ins Krankenhaus eingeliefert werden. "Die Polizei und der Londoner Rettungsdienst wurden am Sonntag, den 17. Mai um um 3.53 Uhr gerufen, weil es einer Frau nicht gut ging." Chelsea wollte den Vorfall zunächst nicht kommentieren; ebenso ist unklar, ob der Youngster inzwischen wieder auf freiem Fuß ist. Die Polizei kehrte am Sonntagnachmittag in Hudson-Odois Londoner Wohnung zurück, um den Fall genauer zu untersuchen.

Noch immer strenge Lockdown-Regeln in Großbritannien

In Großbritannien gelten noch immer strenge Lockdown-Regeln, die Premier League lässt aktuell sowohl Spiel- als auch Trainingsbetrieb ruhen. Vergangene Woche hatte Premierminister Boris Johnson eine teilweise Aufhebung der Beschränkungen angekündigt. Seit vergangenem Mittwoch dürfen die Menschen in England wieder unbegrenzt ihre Häuser verlassen und auch für Tagesausflüge innerhalb des größten britischen Landesteils umherreisen. Der Slogan "Bleiben Sie zuhause" ("Stay Home") wurde geändert zu "Bleiben Sie wachsam" ("Stay Alert"). Doch viele Menschen empfinden die neuen Vorgaben als unklar. Zudem zogen die Regionalregierungen in den kleineren Landesteilen Schottland, Wales und Nordirland nicht mit, so dass nun unterschiedliche Regelungen gelten.

Fortsetzung oder Abbruch: So ist der Stand in den internationalen Topligen Das Coronavirus legt den Fußball in Europa lahm - mit Ausnahme der weißrussischen Liga müssen alle Wettbewerbe pausieren. Die Länge der Zwangspause ist dabei unterschiedlich bemessen. Der SPORTBUZZER fasst den Stand zusammen - wie lange pausieren die Ligen in Europa? ©