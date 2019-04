Saison 2019: Ein Auftakt nach Maß - nicht nur für die Leibnizkekse!

Vier Jungs in grünen Shirts stapfen aus der Tür des Hochschulsportgebäudes, über den Schultern hängen Sporttaschen, in der Hand haben sie ihre Fußballschuhe. Kein ungewöhnlicher Anblick am Sportcampus der Leibniz Universität Hannover – wäre da nicht die Plastiktüte von Netto in der Hand ihres Begleiters, in der einige Dosen Bier klimpern. Bänderriss? Na, und... Die Spieler des Teams Hannover zecht und freut sich haben sich als Erste zur diesjährigen Campusliga eingefunden. „Ich habe mir vor vier Wochen ein Band im Fuß gerissen, aber ich stell‘ mich natürlich trotzdem auf den Platz“, verrät Felix. Die Campusliga will er sich nicht nehmen lassen – genauso wenig wie die etwa 1000 anderen Spieler der 68 Teams, die sich für die Sommersaison angemeldet haben. Seit 23. April und noch bis zum Finale am 4. Juli kicken Hannovers Studierende um den begehrten Wanderpokal. Für Felix und seine Mannschaft steht der jedoch nicht im Vordergrund. Während er sich noch seine Fußballschuhe schnürt, passen sich seine Mitspieler mit einem Dosenbier in der Hand locker ein paar Bälle zu. Saisonziel? Eine Runde weiter kommen. Heutiger Gegner? Keine Ahnung. „Und wo ist eigentlich Platz 1?“, ruft ihm ein Mitspieler fragend zu.

Bilder vom 1. Spieltag der Gruppen 1 bis 6 der Campusliga Hannover 2019 (Teil 1) Campusliga 2019 ©

Mittlerweile füllen sich nicht nur die Rasenflächen, auch am Spielfeldrand wird's voller. Mit Sonnenbrillen und einem Getränk in der Hand ein bisschen Fußball gucken - das Leben eines Zuschauers bei der Campusliga könnte schlechter sein. Als einige Jungs in pinken Trikots mit dem Aufdruck Team Wiese an ihnen vorbeigehen, müssen sie lachen. Der Spaß steht im Vordergrund. Selten gibt es Diskussionen mit den Schiedsrichtern, die selbst Spieler anderer Mannschaften sind. Erstmal einen Sambuca Die ersten Kicker kommen erschöpft vom Spielfeld, klatschen sich mit ihren Gegnern ab oder machen eine Welle vor ihren Anhängern. „Erstmal trinken wir jetzt einen Sambuca, Jungs“, ruft ein Spieler seinen Kollegen von Steaua Sambucarest zu. Der Name ist Programm.

Bilder vom 1. Spieltag der Gruppen 1 bis 6 der Campusliga Hannover 2019 (Teil 2) DSC_7030 ©

Neben ihnen machen sich einige Mädels in orangefarbenen Trikots warm. Der 1. FFC Lattenknaller ist das einzige reine Frauenteam der Campusliga. „Unser Ziel ist es, in der Gruppenphase weniger als 100 Tore zu kassieren“, verrät Kapitänin Anne. „Aber unseren echten Erfolg zählen wir in Ballkontakten und Tunneln der Gegner.“ Als eine Spielerin anschließend doch noch den Anschlusstreffer zum 1:10 macht, jubeln mit Anne auch alle anderen Zuschauer am Kunstrasenplatz.

Das erste Tor der diesjährigen Saison hat Veit von den Leibnizkeksen geschossen – ausgerechnet gegen Hannover zecht und freut sich. Auf seiner Seite stehen eine Handvoll Auswechselspieler und geben Anweisungen. „Wir sind auf jeden Fall ehrgeizig und wollen in die Play-offs“, sagt der Torschütze. Ehrgeizige Kekse mit Start nach Maß Auf der anderen Seite stehen nur zwei Spieler zum Wechsel parat, sie quatschen mit ihren Zuschauern und kommentieren, nicht immer ernst gemeint, die Aktionen ihrer Mitspieler. Am Ende gewinnen die Kekse knapp mit 3:2. Viel falsch gemacht haben Felix und seine Freunde also nicht viel.

Bilder von den Mannschaften der Campusliga Hannover 2019 (bisher 7 von 68) 1. FFC Lattenknaller ©

