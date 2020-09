Can Köyyar kam, sah und schießt SuS Sehnde zum Derbysieg über Adler Hämelerwald

Über die Rolle des Einwechselspielers ist Neuzugang Can Köyyar in dieser Saison bislang nicht hinausgekommen – aber SuS Sehnde braucht eben auch einen Joker.

Eine Vorlage und zwei Treffer

Für Süleyman Karakaya wurde er gegen Adler Hämelerwald zum „Matchwinner“, als der Trainer den 27-Jährigen in der 55. Minute aufs Feld schickte. Köyyar, vor einer einjährigen Pause zuletzt in Rehburg am Ball, bereitete zunächst einen Treffer vor und schoss seine Mannschaft danach mit einem Doppelpack zum 4:2 (1:1)-Heimsieg, mit dem SuS die Tabellenführung in der Bezirksliga 5 übernahm.