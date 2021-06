Ex-Coach Fabio Capello: Darum wird Italien das Österreich-Spiel weiterhelfen

Das knappe Weiterkommen im EM-Achtelfinale gegen Österreich war für Italiens Nationalmannschaft nach Ansicht von Ex-Trainer Fabio Capello eine Warnung zur richtigen Zeit. "Italien kann sehr weit kommen, weil es eine schwierige Prüfung gegen Österreich bestanden hat. Vor allem haben die Jungs verstanden, dass die kommenden Herausforderungen kompliziert werden", sagte der 75 Jahre alte frühere Coach von Juventus Turin und AC Mailand bei einer Veranstaltung der Nachrichtenagentur Italpress. Die Squadra Azzurra trifft im Viertelfinale am Freitag (21 Uhr) in München auf Belgien.

Anzeige

Italien war am Samstag erst durch ein 2:1 nach Verlängerung in die Runde der besten Acht eingezogen. "Ich habe eine Mannschaft in Schwierigkeiten gesehen. Es war nicht die Mannschaft der anderen Auftritte, die unterhaltsam, agil und schnell ist", urteilte Capello, der auch als Nationaltrainer in Russland und England gearbeitet hat. "Dieses Spiel hat uns gezeigt, wie schwierig diese EM wird und wir kompliziert es werden wird, bis zum Schluss dabei zu sein."