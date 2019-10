Cardiff City will Ablöse für verstorbenen Sala nicht zahlen: Sportgerichtshof eingeschaltet

Im Streit um eine nachträgliche Transferentschädigung in Millionenhöhe für den tödlich verunglückten Emiliano Sala will Cardiff City den Internationalen Sportgerichtshof CAS (Court of Arbitration) einschalten. Cardiff sehe sich nicht in der Pflicht, das Geld an den FC Nantes zu zahlen, weil Sala zum Zeitpunkt seines Todes noch nicht bei dem Verein registriert gewesen sei. Das teilte der walisische Club am Mittwoch mit. Der Transfervertrag sei noch nicht komplett und damit ungültig gewesen, hieß es in der Mitteilung weiter. Man sei "extrem enttäuscht" von der FIFA-Entscheidung gewesen.