Spanien-Legende Carles Puyol lehnt Sportchef-Posten bei Ex-Klub FC Barcelona ab

Der frühere Kapitän Carles Puyol hat den Posten als Sportdirektor beim FC Barcelona abgelehnt. "Nach langem Abwägen" sei er zu diesem Entschluss gekommen", teilte der 41-Jährige via Twitter mit. Die Entscheidung sei ihm nicht leicht gefallen, da er gern zu seinem Herzensklub zurückkehren wolle. "Aber verschiedene persönliche Projekte, in die ich vertieft bin, würden mich davon abhalten, mich der Rolle mit der ausschließlichen Hingabe zu widmen, die sie verdient", schrieb der Fußball-Weltmeister von 2010 am Mittwochabend.