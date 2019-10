Ärger für Ex-Bayern-Trainer in Neapel: Carlo Ancelotti nach Ausraster gesperrt

Giovanni Trapattoni (1996-1998): In seinen zwei Jahren bei den Bayern schrieb der Italiener mit den legendären Sätzen "Was erlauben Strunz?" und "Ich habe fertig" im März 1998 Geschichte. In seiner ersten Saison konnte Bayern die deutsche Meisterschaft für sich entscheiden, kurz vor Ende von Trapattonis Zeit beim FCB gewannen sie auch den DFB-Pokal. Ab Sommer 1998 trainierte er dann AC Florenz, wurde später außerdem unter anderem noch italienischer Nationaltrainer. ©