Nach Gerüchten um Entlassung: Carlo Ancelotti schließt Rücktritt in Neapel aus

Carlo Ancelotti, Trainer des italienischen Fußballklubs SSC Neapel, ist Gerüchten um eine baldige Ablösung als Coach entgegengetreten. Der frühere Trainer des FC Bayern München sagte am Dienstag, er wünsche sich, bei dem Traditionsverein zu bleiben. Am Mittwoch werde er mit Klubpräsident Aurelio De Laurentiis die Lage besprechen. „Ich bin noch nie in meinem Leben zurückgetreten - und ich werde es nicht tun“, sagte er dem Sender Sky Sport Italia nach dem Einzug ins Achtelfinale der Champions League durch ein 4:0 gegen KRC Genk.

Italienische Medien spekulierten, dass Ancelotti trotz des Sieges bald das letzte Mal auf der Trainerbank in Neapel sitzen könnte. Der Klub steht in der Serie A derzeit nur auf Platz sieben.

Im September 2017 musste der Star-Trainer beim FC Bayern München gehen, ebenfalls nach einem Spiel in der Champions League und nach etwas über einem Jahr im Amt. Im Sommer 2018 übernahm Ancelotti den SSC Neapel. Nach einer Vizemeisterschaft im Vorjahr und Investitionen in dreistelliger Millionenhöhe blieben die Süd-Italiener in dieser Saison aber hinter den Erwartungen zurück.

"Ich denke, dass es völlig normal ist, in dieser Situation in Frage gestellt zu werden", wurde Ancelotti vor dem Genk-Spiel von der L'Equipe zitiert. "Es macht mir keine Angst und keine Sorgen zu wissen, dass der Verein mir danken oder ich gehen könnte." Am Montag hatten italienische Zeitungen übereinstimmend berichtet, dass Klubchef Aurelio de Laurentiis bereits eine Vereinbarung mit Gennaro Gattuso getroffen hat, der Ancelotti ungeachtet des Ergebnisses gegen Genk beerben soll.

50 ehemalige Bayern-Spieler und was aus ihnen wurde Roque Santa Cruz, Bastian Schweinsteiger, Mario Götze: Was wurde aus den ehemaligen Spielern vom FC Bayern? Der SPORTBUZZER zeigt 50 Ex-Profis der Münchner – und was sie jetzt machen. ©

Anzeige