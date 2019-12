Nach Neapel-Aus: Everton will Carlo Ancelotti zum neuen Trainer machen - auch Arsenal plant Gespräche

Der ehemalige Bayern-Trainer Carlo Ancelotti muss sich offenbar keine Sorgen machen, nach seiner Entlassung beim SSC Neapel lange ohne Job sein zu müssen. Nur Minuten, nachdem der 60-Jährige im Anschluss an den 4:0-Sieg gegen KRC Genk seinen Hut nehmen musste und von Napoli trotz des Einzugs ins Achtelfinale der Champions League wenig feierlich vor die Tür gesetzt wurde, brachten Medien in England und Italien die Trainer-Legende mit den freien Trainer-Posten beim FC Arsenal und dem FC Everton in Verbindung.

Vor allem der Job bei Arsenal klingt für den Italiener wie maßgeschneidert - feierte er doch mit Klubs einer ähnlichen Größenordnung wie der AC Mailand einst seine größten Erfolge. Schon seit langer Zeit gelten die Londoner als potenziell interessiert am mehrfachen Champions-League-Sieger, der allerdings nie wirklich verfügbar war. Das hat sich nun schlagartig geändert, noch dazu zu einem Zeitpunkt, an dem Arsenal händeringend nach einem Nachfolger für den entlassenen Unai Emery sucht.

SSC Neapel trennt sich von Trainer Carlo Ancelotti

Sky: Everton plant bereits Vertragsgespräche mit Carlo Ancelotti

Laut Daily Mail plant Arsenal Gespräche mit dem "Mister", will allerdings auch andere Optionen ausloten und einen ausführlichen Scouting-Prozess durchführen. Das könnte Everton in die Pole Position bringen. Auch der Traditionsklub aus Liverpool möchte Ancelotti nach der Trennung von David Silva als neuen Trainer gewinnen und ist Sky zufolge sogar gewillt, schnellstmöglich in Vertragsgespräche mit dem früheren Bayern-Coach einzutreten, der 19 Monate lang Trainer von Napoli war und wohl durch Weltmeister Gennaro Gattuso ersetzt wird.

Demnach wäre man bereit, Ancelotti ein halbes Jahr Zeit zu geben, um sich vom strapaziösen Job in Neapel zu erholen. Als Interimstrainer stünde für diesen Zeitraum David Moyes bereit, der bereits von 2002 bis 2013 erfolgreich Chefcoach bei den Toffees war und offenbar bereit ist, für ein halbes Jahr einzuspringen und Everton den Klassenerhalt zu sichern. Die Chance, sich einen so prominenten Trainer wie Ancelotti zu sichern, will man sich im Goodison Park allerdings keineswegs durch die Lappen gehen lassen.

Für die Jobs bei Arsenal und Everton gelten zahlreiche weitere Trainer als Kandidaten, darunter sind Paulo Sousa von Girondins Bordeaux, der frühere Valencia-Coach Marcelino und Niko Kovac, der wie Ancelotti auch ein Ex-Trainer des FC Bayern ist und nach seiner Entlassung beim deutschen Rekordmeister gerade einige Spiele in der englischen Premier League verfolgt hat - und in diesem Zug auch bei Everton zu Gast war. Allerdings betonte der Kroate, erst im nächsten Sommer wieder für einen Trainer-Job zur Verfügung zu stehen. Auch der bei Arsenal entlassene Emery gilt bei Everton als möglicher neuer Coach.

Gennaro Gattuso soll Nachfolger von Carlo Ancelotti in Neapel werden

Ob Ancelotti sich auch so viel Zeit nimmt, bleibt abzuwarten. Nach den internen Querelen bei Neapel hatte der Italiener zuletzt ausgelaugt gewirkt, sich rund um sein letztes Spiel gegen Genk aber kämpferisch gegeben und die drohende Entlassung mit Fatalismus akzeptiert."Ich denke, dass es völlig normal ist, in dieser Situation in Frage gestellt zu werden", wurde Ancelotti von der L'Equipe zitiert. "Es macht mir keine Angst und keine Sorgen zu wissen, dass der Verein mir danken oder ich gehen könnte."

Am Montag hatten italienische Zeitungen übereinstimmend berichtet, dass Klubchef Aurelio de Laurentiis bereits eine Vereinbarung mit Gennaro Gattuso getroffen hat, der Ancelotti ungeachtet des Ergebnissesgegen Genk beerben soll. Am späten Dienstagabend ließ de Laurentiis dann den Spekulationen Taten folgen - und feuerte Ancelotti wenige Stunden nach dem deutlichen Erfolg gegen Genk, dem ersten Sieg nach neun Partien.

