Perfekt: Carlo Ancelotti kehrt zu Real Madrid zurück – Everton-Trainer folgt auf Zinedine Zidane

Nach dem Abschied von Zinedine Zidane hat Real Madrid rasch die Nachfolge klären können. Wie der spanische Spitzenklub am Dienstagabend vermeldete, kehrt Carlo Ancelotti an seine alte Wirkungsstätte zurück und übernimmt die Geschicke der Königlichen ein zweites Mal. Der 61-Jährige, der von 2016 bis 2017 auch Trainer des FC Bayern München war, kommt von Premier-League-Klub FC Everton, wo er ursprünglich noch bis 2024 Vertrag hatte. In Madrid unterschreibt er nun ebenfalls einen Dreijahresvertrag bis 2024 - am Mittwoch wird er um 18 Uhr offiziell vorgestellt. Anzeige

Zuvor hatten spanische Medien übereinstimmend von einer Einigung zwischen Real und dem dreimaligen Champions-League-Sieger berichtet, der bereits von 2013 bis 2015 bei den Königlichen an der Seitenlinie stand und 2014 mit dem Klub die Königsklasse gewinnen konnte. Er ist bis heute der Trainer mit der höchsten Siegquote (75 Prozent) in der 119-jährigen Geschichte des Klubs.

Ancelotti-Vorgänger Zidane beklagte fehlendes Vertrauen Ancelotti folgt bei Real auf Zidane, der sich nach seinem am Donnerstag verkündeten Abschied in einem offenen Brief auch mit kritischen Tönen zu Wort gemeldet hatte. "Zizou", der wie nun auch Ancelotti zwei Mal Coach im Santiago Bernabeu war, erklärte in dem Schreiben unter anderem, dass er das Vertrauen der Verantwortlichen um Klubpräsident Florentino Perez vermisst habe. Dessen umstrittene Super-League-Pläne waren kürzlich indes nicht zuletzt von Ancelotti scharf kritisiert worden.