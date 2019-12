Bericht: Carlo Ancelotti beim SSC Neapel vor der Entlassung - Gennaro Gattuso soll neuer Trainer werden

Trainer-Wirbel um Carlo Ancelotti beim SSC Neapel! Der frühere Chefcoach des FC Bayern München hat laut übereinstimmenden italienischen Medienberichten keine Zukunft bei beim Champions-League-Teilnehmer, der am Dienstag (18.55 Uhr) gegen den KRC Genk in der Gruppe mit Liverpool und Salzburg um das Weiterkommen kämpft. Zum Trainer-Wechsel könnte es demnach bereits in dieser Woche kommen.