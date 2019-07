Ex-Frankfurt-Star Zambrano vor Rückkehr in die Bundesliga? "Fühle mich in Kiew nicht wohl"

Die Liste der Vereine, für die Carlos Zambrano bereits gespielt hat, ist lang. Nach seinen Engagements beim FC Schalke, dem FC St. Pauli und Eintracht Frankfurt, zog es ihn aus der Bundesliga nach Russland. Dort heuerte er zunächst bei Rubin Kasan an, ging dann zu PAOK Saloniki und schließlich über Dynamo Kiew auf Leihbasis zum FC Basel. Zurück zu dem Verein, an den er vertraglich gebunden ist, will der 30-Jährige allerdings nicht. "Ich habe einen Vertrag mit Kiew, und im schlimmsten Fall muss ich leider in die Ukraine zurück", sagte er der peruanischen Zeitung El Comercio.

Die Bundesliga sei nach eigenen Angaben das attraktivste Ziel für den Peruaner, der das deutsche Fußball-Oberhaus im Jahr 2016 verließ. "Ich fühle mich in Kiew wegen einiger Probleme, die wir in der Mannschaft hatten, nicht wohl. Ich hoffe, dass sich etwas Interessantes ergibt, in einer guten Liga. Am besten in Deutschland", sagte er und untermauerte seinen Wunsch, "Es wäre schön, in die Bundesliga zurückzukehren. Ja, ich würde es lieben. Ich bin 30 Jahre alt. Ich kenne die Liga, ich spreche die Sprache."

Zambrano: "Habe zwei Angebote von Klubs aus Deutschland" Dann wurde es konkret. Zambrano selbst brachte sich mit einer Rückkehr in die Bundesliga in Verbindung und verriet, dass bereits konkrete Verhandlungen geführt werden. "Mein Berater kümmert sich. Ich habe zwei Angebote von Klubs in Deutschland." Allerdings müsse sich der Peruaner noch wirtschaftlich mit den jeweiligen Klubs einigen. Genaue Angaben, welche Vereine Zambrano denn nun auf dem zettel haben, machte er nicht.

Vor knapp einem Jahr brachte die Bild den Peruaner mit einer Deutschland-Rückkehr in Verbindung. Damals soll der Hamburger SV an einer Verpflichtung des Verteidigers interessiert gewesen sein. Die Zeit des Südamerikaners in Kiew verlief bisher eher freudlos. Seit seinem Wechsel zu den Ukrainern im vergangenen Januar blieb er ohne Einsatz.

