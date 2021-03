Ziel Olympiamedaille: Carlotta Nwajide hat sich ihren Platz im Doppelvierer gesichert

Einen Platz in diesem Boot zu bekommen, ist schon eine Auszeichnung. Und mehr noch, es garantiert bei den Olympischen Spielen beinahe schon eine Medaille. Der deutsche Doppelvierer der Damen ist eben das, was den Herren der Achter ist: das Flaggschiff. Und in diesen Vierer hat es Carlotta Nwajide vom DRC von 1884 Hannover geschafft. Bei einem Lehrgang des Deutschen Ruder-Verbandes in Berlin war sie die Schnellste auf dem Ergometer und präsentierte sich technisch stark.

„Das Ziel in Tokio ist eine Medaille. Aber die Konkurrenz ist schon stark, eine Garantie gibt es natürlich nicht“, sagt Nwajide, die gerade im Trainingslager in Sevilla ist. In den wichtigen Wochen vor der Bootsbesetzung hat sie etliche Extraschichten in Hannover eingelegt. Vom Stützpunkttraining in Berlin, wo sie seit zweieinhalb Jahren lebt, reiste sie an freien Tagen an. „Um mir technischen Input zu holen. Das ist hier bei Thorsten immer eine sichere Nummer“, sagt Nwajide und meint Thorsten Zimmer, Trainer am Bundesstützpunkt Hannover. Sie haben regelmäßig Kontakt, sie holt sich Ratschläge und Hilfe.