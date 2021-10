Hernandez veredelt Frankreich-Comeback: Weltmeister nach Sieg gegen Belgien im Nations-League-Finale

Frankreich steht im Finale der Nations League. Die Mannschaft von Auswahl-Trainer Didier Deschamps setzte sich am Donnerstagabend gegen Belgien nach einer bemerkenswerten Aufholjagd mit 3:2 (0:2) durch. Yannick Carrasco (37.) und Romelu Lukaku (41.) hatten die Belgier kurz vor der Pause binnen weniger Minuten vermeintlich beruhigend in Führung geschossen. Real-Madrid-Angreifer Karim Benzema konnte für die Équipe Tricolore verkürzen (62.), ehe Kylian Mbappe per Strafstoß ausglich (69.). Der entscheidende Treffer gelang Theo Hernandez in der Nachspielzeit (90.+1). Die siegreiche Equipe Tricolore trifft damit im Endspiel des Wettbewerbs am Sonntag auf Spanien, das am Mittwoch Europameister Italien mit 2:1 geschlagen hatte. Für Belgien geht es ins Spiel um Platz drei gegen die "Squadra Azzurra".

Anzeige