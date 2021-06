CAS bestätigt: Doping-Sperre von Ajax-Keeper Onana auf neun Monate reduziert

Der Internationale Sportgerichtshof CAS hat die Dopingsperre für Ajax -Torhüter André Onana wegen eines positiven Dopingtests auf neun Monate reduziert. Damit kann der Amsterdamer Profi ab 3. November wieder spielen . Die CAS-Richter befanden am Donnerstag, dass Onana kein wesentliches Verschulden trifft. Daher wurde die von der UEFA verhängte Sperre von einem Jahr um drei Monate verkürzt. Zuvor hatte Ajax Amsterdam Beschwerde gegen die UEFA-Entscheidung eingelegt.

Onana war im vergangenen Oktober positiv auf Furosemid getestet worden, ein verbotenes Diuretikum. Es wird oft als Maskierungsmittel verwendet, um das Vorhandensein anderer Medikamente zu verbergen. Onana sagte, er fühle sich unwohl und nahm eine seiner Freundin verschriebene Pille aus einer Packung, die er mit Aspirin verwechselte, "weil die Verpackung fast identisch war." Anti-Doping-Regeln machen Athleten für verbotene Substanzen in ihrem Körper haftbar, obwohl sie argumentieren können, dass sie kein Verschulden oder Fahrlässigkeit hatten.

Ajax-Geschäftsführer, Torwart-Legende Edwin van der Sar, sieht die Entscheidung des Internationalen Sportgerichts mit gemischten Gefühlen: "Wir haben im Vergleich zur ursprünglichen Strafe drei Monate gewonnen", erklärte der 50-Jährige auf der Website des Vereins. Der Einspruch habe sich also ausgezahlt, so van der Sar weiter. Andererseits sei der Klub " überzeugt, dass André die verbotene Substanz aus Versehen genommen hat und ganz sicher nicht, um seine Leistungen zu verbessern ."

Bis zu seiner Sperre kam Onana, der in der Jugend des FC Barcelona ausgebildet wurde und 2015 zu Ajax Amsterdam wechselte, auf 142 Spiele in der niederländischen Eredivise. Sowohl im niederländischen Oberhaus als auch in der Champions League stand der Kameruner jede mögliche Minute auf dem Platz. Für sein Heimatland kam der 24-Jährige bisher 18 Mal zum Einsatz.