Zwischen Sport und Justiz gibt es nicht allzu viele Überschneidungen – diese Hypothese ist im Jahr 2020 längst veraltet. Nicht nur der Fall des englischen Meisters Manchester City, der nach der Sperre durch die UEFA für die Champions League vor den Internationalen Sportgerichtshof (CAS) gezogen ist, einen Einspruch gegen die Europapokalsperre eingelegt hat und dort ein endgültiges Urteil erwartet, stellt das unter Beweis. Weil der Sport immer mehr zu einem Business geworden ist, in dem oft mit Millionenbeträgen jongliert wird, ist auch die juristische Absicherung in den vergangenen Jahrzehnten immer wichtiger geworden – in den Anhörungen im Juni erfährt das jetzt auch ManCity.

So ist der Stand im Fall ManCity Beginn der Anhörung in Lausanne: ManCity kämpft um die Champions League, die UEFA um Autorität

Zwei Jahre ohne Champions League – das käme für Manchester City und Trainer Pep Guardiola einer Katastrophe gleich. Der aus Abu Dhabi alimentierte Klub hat in den letzten Jahren alle nationalen Titel abgeräumt: Meisterschaft, FA Cup, Liga-Pokal und Supercup. Aber international fehlte zuletzt eine Trophäe. Die Königsklasse ist das primäre Ziel der Inhaber. Die laufende – derzeit noch unterbrochene – Champions-League-Saison bietet Manchester City womöglich die vorerst letzte Chance dazu. Das Achtelfinal-Hinspiel bei Real Madrid gewann City mit 2:1.

Wann entscheidet der CAS über den Einspruch von Manchester City?

Wie es darüber hinaus weitergeht, soll sich in den Anhörungen klären. Drei Tage soll die nicht öffentliche Anhörung in Lausanne dauern, die per Videoschalte durchgeführt wird. Ein Urteil sei nicht sofort zu erwarten, teilte eine CAS-Sprecherin mit. Nach der Anhörung wird sich das dreiköpfige Schiedsgericht zunächst beraten, ob dem Einspruch stattgegeben wird, Man City mit einer Geldstrafe davonkommt oder ob es wirklich eine Europapokalsperre gibt. Wann mit einer Entscheidung zu rechnen ist, ließe sich nicht sagen, hieß es. Britische Medien spekulierten, dass es bis zu zwei Monate dauern könne.

Dem CAS kommt in der Sportgerichtsbarkeit eine enorme Rolle zu. Der Name ist Sportfans auf der ganzen Welt inzwischen geläufig: Schon vor dem Fall Manchester City befasste sich der Gerichtshof mit teilweise spektakulären Fällen, etwa bei der deutschen Eisschnellläuferin Claudia Pechstein, bei Radsport-Star Alberto Contador oder dem Dauerthema der russischen Dopingvergehen in Leichtathletik und Wintersport. Doch nicht jeder weiß, wie der CAS wirklich funktioniert. Was versteckt sich hinter dem abstrakten Begriff? Der SPORTBUZZER zeigt, was der CAS darf – und wo seine juristischen Grenzen liegen.

Was ist der CAS und warum entscheidet er im Fall Man City?

Der Court of Arbitration for Sport (deutsch: Gericht für Schiedsverfahren im Sport, kurz als CAS oder in der Schweiz als TAS bekannt) wurde 1984 vom Internationalen Olympischen Komitee nach einer Idee des damaligen IOC-Präsidenten Juan Antonio Samaranch ins Leben gerufen und urteilt seitdem von seinem Hauptsitz in Lausanne (Schweiz) als letzte Instanz bei Streitfällen im Sport, er Urteile von Sportverbänden gegen Einzelpersonen und Vereine aufheben und darf diese eigenständig untersuchen.

Nachdem die UEFA gegen den englischen Meister Manchester City im Februar 2020 wegen Verstößen gegen das Financial Fairplay (FFP) einen zweijährigen Ausschluss aus der Champions League verhängte, zog der Klub vor den CAS, um diese Entscheidung zu prüfen. Man City bezeichnete den CAS als "unabhängigen Körper", der außerhalb der Gerichtsbarkeit der UEFA über die Rechtmäßigkeit der UEFA-Sperre urteilen kann.

Der CAS ist inzwischen zu einem stark frequentierten Gerichtshof geworden. Im Jahr 1995 hatte das Schiedsgericht, das seit 2011 vom Australier John Coates geführt wird, lediglich 13 Fälle zu bearbeiten, inzwischen ist die Zahl sprunghaft angestiegen. 2008 stieg sie auf 313 Verfahren, inzwischen sind es bis zu 600 im Jahr.

Was sind die berühmtesten Fälle, die der CAS bearbeitet hat?

In dieser Bildergalerie erhaltet ihr einen Überblick.

Die bekanntesten Fälle des CAS Der Internationale Sportgerichtshof CAS war in seiner knapp 40-jährigen Geschichte schon mit zahlreichen Fällen betraut. Der SPORTBUZZER gibt einen Überblick. ©

Wer bildet den CAS und wie läuft ein Verfahren ab?

Der internationale Gerichtshof besteht aus mehr als 350 Richtern aus über 80 Ländern, auch aus Deutschland. Ein CAS-Verfahren wird im Regelfall von einem dreiköpfigen Schiedsgericht bearbeitet, in weniger umfangreichen Fällen auch von einem einzelnen Schiedsrichter. Diese Richter stammen von einer Liste des CAS-Dachverbands ICAS und werden auf Vorschlag internationaler Sport-Organisationen nominiert.

Der CAS ist in eine Berufungskammer und eine Kammer für ordentliche Verfahren aufgeteilt, wobei sich die Berufungskammer um Schiedsklagen kümmert, die gegen Urteile von Verbänden eingereicht wurden, und die zweite Kammer zuständig ist für erstinstanzliche Urteile wie zum Beispiel Vertragsstreitigkeiten. Zudem werden Mediationsverfahren angeboten.

Zu den Besonderheiten des CAS zählt die sogenannte "Überprüfungskompetenz". Diese besagt, dass der CAS keine reine Revisionsinstanz ist (also umgangssprachlich über Urteile urteilt), sondern sämtliche tatsächlichen und rechtlichen Aspekte eines Falles eigenständig überprüfen kann. Ein Umstand, von dem sich im Verfahren vom Februar 2020 auch Manchester City einiges erhofft.

Ist ein CAS-Urteil endgültig?

Ja, es gibt aber Ausnahmen. Weil der CAS Schweizer Recht unterliegt, können seine Urteile angefochten und aufgehoben werden. Das kann allerdings ausschließlich durch das Schweizer Bundesgericht passieren, das seinen Sitz ebenfalls in Lausanne hat. Die Schwelle für einen Eingriff des Bundesgerichts ist außerdem sehr hoch: Es muss zu groben Verfahrensfehlern des CAS gekommen sein. Ein weiteres Problem ist, dass der CAS nach wie vor nicht von sämtlichen nationalen Sportverbänden als letzte Instanz anerkannt ist.

Sind die Urteile zivil- und strafrechtlich relevant?

Urteile des CAS haben weder zivil- noch strafrechtliche Wirkung.

Warum wird der CAS kritisiert?

Schon seit seiner Gründung vor fast 40 Jahren wird der CAS kritisiert. Zunächst wegen seiner Nähe zum IOC, der ihn ins Leben gerufen hatte. Zu Beginn der 1990er-Jahre unterzog sich der CAS einem Reformprozess, nachdem das Schweizer Bundesgericht die Gerichtsbarkeit des CAS und das Urteil im ersten Fall des Springreiters Elmar Gundel zwar anerkannt, aber unter anderem den finanziellen Einfluss bemängelte, den das IOC als Gründer des CAS auf den Gerichtshof nahm. Damals ging die Einflussnahme des Olympischen Verbandes sogar so weit, dass der CAS zu 100 Prozent vom IOC finanziert wurde und der Verband darüber hinaus die Möglichkeit hatte, die Statuten des CAS eigenmächtig zu verändern.

Anschließend wurde der CAS verändert und nach schweizerischem Recht in eine Stiftung mit dem Namen International Council of Arbitration for Sport (ICAS) transformiert. Der Vorstand des ICAS hat nun die Leitung des CAS inne und ist darüber hinaus für dessen Finanzierung verantwortlich. 1996 wurden vom ICAS Büros in Sydney und Denver eröffnet, die US-Zweigstelle zog später nach New York um.