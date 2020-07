CAS-Begründung zeigt: Neun Premier-League-Klubs wollten ManCity-Begnadigung verhindern

Die Entscheidung des Internationalen Sportgerichtshofs CAS, die von der UEFA verhängte Europapokal-Sperre von Manchester City zu kippen , hat europaweit für Entsetzen gesorgt. DOSB-Boss Alfons Hörmann bezeichnete das Urteil im SPORT BUZZER als "Schlag ins Gesicht für all diejenigen, die um die Fairness im Sport kämpfen" ; auch Karl-Heinz Rummenigge, der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern, ging mit der UEFA hart ins Gericht, die "keine tolle Arbeit geleistet" habe. Nun kommt raus: in England bildete sich schon vor den CAS-Beratungen eine große Allianz gegen die Citizens.

Aus der am Dienstag veröffentlichten, 93-seitigen Urteilsbegründung des CAS im Fall ManCity geht hervor, dass sich am 9. März neun Vereine der Premier League mit einer Intervention an den CAS wandten, um die Sperre von Manchester City aufrecht zu erhalten. Dabei handelte es sich um den FC Arsenal, den FC Burnley, den FC Chelsea, Leicester City, den FC Liverpool, Manchester United, Newcastle United, Tottenham Hotspur und Wolverhampton Wanderers. Also fast die Hälfte aller englischen Erstligisten und insbesondere Vereine mit Europacup-Ambitionen.