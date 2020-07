Zoff wegen CAS-Urteil? ManCity-Trainer Pep Guardiola: "Kein Respekt vor Arsenal neben dem Platz"

In England geht es zwischen Manchester City und dem FC Arsenal offenbar heiß her. Am Samstag kassierte das Team von Star-Trainer Pep Guardiola eine 0:2-Niederlage im FA-Cup-Halbfinale gegen dessen Lehrling Mikel Arteta, der die die Nord-Londoner betreute. Für die Leistung von Arsenal hat der Spanier auch durchaus viel übrig - allerdings scheint ihn eine Aktion der Gunners im Zusammenhang mit dem umstrittenen CAS-Urteil erheblich zu stören.