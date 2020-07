Nach CAS-Urteil: So reagieren Manchester City und die UEFA auf die Aufhebung der Sperre

Manchester City hat die Rücknahme der zweijährigen Sperre für die europäischen Wettbewerbe , die im Februar von der UEFA verhängt wurde, durch den Internationalen Sportgerichtshofs CAS in einer ersten Stellungnahme ausdrücklich begrüßt.

"Während Manchester City und seine Justiziare das vollständige Urteil des CAS noch begutachten müssen, bewertet der Klub die Folgen des Urteils als eine Bestätigung seiner Position und der vorgebrachten Beweise", hieß es in einem von City veröffentlichten Statement. Detaillierter wollte man sich zunächst noch nicht einlassen, allerdings dankte der Klub den Richtern für die dargebrachte Sorgfalt.

Die UEFA hingegen reagierte zurückhaltend auf die Niederlage vor dem CAS. Man habe das Urteil "zur Kenntnis" genommen, erklärte der Verband und betonte,"dass die Cas-Richter festgestellt hätten, dass „viele der mutmaßlichen Verstöße wegen der in den UEFA-Regularien vorgesehen Fünfjahresfrist verjährt“ seien. Zudem sei der CAS zu dem Schluss gekommen, dass die Beweise „in diesem speziellen Fall“ nicht ausgereicht hätten, um die Europapokal-Sperre gegen die Citizens aufrechtzuerhalten.

Der CAS hatte zuvor die von der UEFA im Februar wegen Verstößen gegen das Financial Fair Play verhängte Sperre gekippt und die Geldstrafe für den sechsmaligen englischen Meister von 30 auf 10 Millionen Euro gesenkt. Das Geld muss ManCity zahlen, weil man nicht hinreichend mit den UEFA-Behörden kooperiert habe.

Der jüngst entthronte englische Meister wäre der erste europäische Topverein gewesen, der wegen Verstößen gegen das Financial Fair Play wirklich hart sanktioniert wird. Der Klub von Nationalspieler Ilkay Gündogan wies die Anschuldigungen der UEFA von Beginn an zurück und rief den CAS an, um die Sachfrage gerichtlich zu klären.