Paris-Torjäger Cavani, WM-Held Götze und Brasilien-Star Willian - Diese Top-Spieler sind noch auf Klub-Suche

Auf der Transferliste in diesem Sommer sind klanghafte Namen zu finden. Ob WM-Held Mario Götze oder Uruguays Topstürmer Edinson Cavani, alle sind auf der Suche nach einem neuen Fußball-Klub - und das sogar ablösefrei. Da die Vereine aufgrund der Coronavirus-Pandemie mit deutlichen Einbußen leben müssen und wegen der Ungewissheit schwer planen können, müssen sich auch die Stars ohne Vertrag an die neue Situation gewöhnen.

"Wir werden ein Transferfenster haben wie noch nie in der Vergangenheit", kündigte Leipzigs Geschäftsführer Oliver Mintzlaff an. Vor allem Spieler über 30 Jahren haben derzeit Probleme, eine neue Aufgabe zu finden. Mit Thomas Meunier (Borussia Dortmund) und Tanguy Nianzou (FC Bayern) sind bereits zwei Top-Spieler von Paris Saint-Germain ablösefrei in die Bundesliga gewechselt. Folgen noch weitere Stars? Der SPORTBUZZER zeigt, welche Stars aktuell ohne Vertrag sind.