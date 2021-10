Cavani, Ronaldo und Rashford treffen: ManUnited rehabilitiert sich bei Tottenham Hotspur

Der Job von Trainer Ole Gunnar Solskjaer dürfte um einiges sicherer geworden sein: Manchester United hat am Samstagabend bei Tottenham Hotspur eine starke Reaktion auf das 0:5-Heimdebakel gegen Liverpool gezeigt und in London verdient mit 3:0 (1:0) gewonnen. Cristiano Ronaldo (39. Minute), Edinson Cavani (64.) und Marcus Rashford (86.) sorgten mit ihren Treffern für den ersten Liga-Sieg der "Red Devils" seit dem 19. September (2:1 gegen West Ham United). Durch den Dreier zieht ManUnited in der Tabelle an Tottenham vorbei auf Rang fünf. Der Klub aus Nord-London rutscht auf Platz acht.

