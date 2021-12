Cavani verhindert erste Rangnick-Pleite: ManUnited müht sich zu Remis in Newcastle

ManUnited bestritt sein erstes Pflichtspiel seit dem 1:0-Sieg bei Norwich City am 11. Dezember. 16 Tage mussten die "Red Devils" wegen eines Corona-Ausbruchs zwangsweise pausieren und zwei Spiele absagen. Die Ruhephase hat dem Rangnick-Team nicht gut getan. Newcastle war in der ersten Halbzeit die klar bessere Mannschaft und ging früh in Führung. Der Ex-Hannoveraner Alain St. Maximin setzte sich stark vor dem Strafraum durch und schlenzte den Ball unhaltbar für Manchester-Keeper David de Gea ins Tor (7.). Wer ein Aufbäumen der Gäste um Superstar Cristiano Ronaldo erwartet hatte, wurde enttäuscht. Die "Magpies" verwalteten die Führung und kamen sogar noch zu einem nicht gewerteten Abseits-Treffer durch Callum Wilson (38.).