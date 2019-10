Irrer Streik in Mexiko: Veracruz-Spieler lassen Gegner Tore schießen - Kein Gehalt seit sechs Monaten

Mit einer ungewöhnlichen Aktion haben die Spieler des mexikanischen Erstligisten CD Veracruz gegen ihren eigenen Klub demonstriert. Beim Duell in der Liga MX am Freitag gegen Tigres verweigerte die Mannschaft in den ersten vier Minuten und 20 Sekunden kollektiv das Spiel. Die Gegenspieler warteten erst ab, nutzten die Untätigkeit der Veracruz-Akteure dann aber aus und erzielten zwei Tore.

Ziel des Protests: Besitzer Fidel Kuri

Auch sportlich steckt der Klub aus dem Osten Mexikos seit Jahren in einer tiefen Krise. Die Haie haben in dieser Saison noch kein einziges Spiel gewonnen und sind abgeschlagen Letzter der Liga. Schon in der vergangenen Saison wäre Veracruz eigentlich abgestiegen, konnte aber in der Liga bleiben, weil Kuri umgerechnet rund 5,6 Millionen Euro an den mexikanischen Verband zahlte.