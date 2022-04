Nach Crash am Wochenende: Arminia Bielefeld gibt Update zur Kopfverletzung von Cedric Brunner

Der bei einem Zusammenprall mit Jonas Wind am vergangenen Wochenende am Kopf verletzte Cedric Brunner von Arminia Bielefeld befindet sich ebenso wie Stürmer Fabian Klos weiter "auf dem Weg der Besserung. Da geht es in die richtige Richtung", sagte Arminia-Trainer Frank Kramer am Donnerstag: "Beide waren diese Woche auch am Trainingsgelände, um die Jungs zu unterstützen."

