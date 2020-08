Teuchert trifft bei Startelfdebüt für Union - und auch ein weiterer Ex-96er knipst

Für Teuchert war es erst der zweite Einsatz im Union-Dress. Am Samstag war der 23-Jährige beim 3:1-Erfolg gegen Energie Cottbus zur Halbzeit eingewechselt worden. Gegen Würzburg war er dann der einzige Feldspieler, der über die kompletten 90 Minuten auf dem Platz stand.

Der 22-jährige Cedric Teuchert begann seine Fußballkarriere beim 1.FC Nürnberg und durchlief dort sämtliche Jugendmannschaften. Dort spielte er unter anderem in der U17- und U-19-Bundesliga. ©

Die Karriere von Cedric Teuchert in Bildern:

Kaufoption war 96 zu hoch

Der bewegliche Angreifer war in der vergangenen Saison von Schalke an 96 verliehen – doch die Kaufoption von knapp 1,5 Millionen Euro war Hannovers Entscheidern zu hoch. Im Poker um den Offensivspieler griff Union zu. Sein neuer Teamkollege Hübner spielte von 2016 bis 2018 bei 96 und avancierte beim Aufstieg 2017 mit seinem Kopfballtor in Sandhausen zum Helden.