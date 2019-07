Cedric Teuchert traut sich: Hannover 96 gratuliert dem Herzensstürmer

Er ist der Wunschstürmer von Hannover 96 gewesen. Dieser Wunsch ist in Erfüllung gegangen, die Roten haben Cedric Teuchert mit Kaufoption vom FC Schalke 04 ausgeliehen. Am Samstag ist nun ein Traum des Angreifers wahr geworden: Der 22-Jährige hat in Gelsenkirchen seine Herzdame Lisa in Gelsenkirchen geheiratet.