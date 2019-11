2020 wird entscheidend: Teuchert muss stärker werden, damit 96 die Kaufoption zieht

Im Abschlusstraining vor dem Darmstadt-Spiel krachte es richtig. Teuchert erlitt einen Bruch am rechten Jochbein , der am Montagmorgen im Friederikenstift operiert werden musste. Den Rest des Jahres muss er abhaken. Mindestens vier Wochen dauert die Heilung, es kann aber auch neun Wochen dauern.

Kurz vor der Hochzeit hatte Teuchert sich an Hannover 96 gebunden. Eine Karriere-Ehe auf Bewährung: 96 lieh den Stürmer von Schalke aus, die Kaufoption würde nach Ende der Saison greifen. Aber das ist aktuell nicht das Thema der Teucherts. Das Sport-Jahr 2019 war ein verschenktes für den hochbegabten Torjäger.

Privat hat Ce­dric Teuchert im Jahr 2019 alles richtig gemacht. Mitte Juli heiratete er seine langjährige Freundin Lisa. Lisa Teuchert war regelmäßig zu Gast beim Training ihres Mannes. Das Traumpaar macht den Eindruck, als fühle es sich wohl in Hannover.

„Ein Scheißjahr“ habe er bei Schalke gehabt. Trotzdem wünschten ihm Ex-Kollegen wie Amine Harit oder Omar Mascarell über die Instagram-Kommentare „gu­te Besserung“. Dass das Jahr sportlich so für ihn zu Ende geht, hatte niemand ge­hofft. Unter dem neuen Trainer Kenan Kocak wollte Teuchert neu anfangen, mehr zeigen von dem, was er in einigen Spielen nur angedeutet hatte. Kocak hatte zudem für das Spiel gegen Darmstadt fest mit dem 22-Jährigen geplant. Daraus ist bedauerlicherweise nichts geworden.

Debüt erst in Wiesbaden

Die Rückschläge begleiteten Teuchert über das Jahr. Kurz vor Saisonstart zog er sich eine Muskelverletzung zu. Erst im dritten Spiel in Wiesbaden gab er sein Debüt – 96 gewann mit einem starken Duo Teuchert/Marvin Ducksch prompt mit 3:0. Zweimal noch ragte er he­raus – in Kiel (2:1) und in Dresden (2:0). 96 gewann vor seinem Unfall nur, wenn Teuchert stark spielte. Aufs nächste Mal muss 96 bis zum nächsten Jahr warten.