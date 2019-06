Der Nächste: Schalker Stürmer Cedric Teuchert vor Wechsel zu Hannover 96

Cedric Teuchert steht vor einem Wechsel zu Hannover 96. Der U21-Nationalspieler soll bereits den Medizincheck absolviert haben. Mehrere Medien berichteten bereits am Freitagvormittag von dem Wechsel. Der 22-Jährige gehörte zum vorläufigen Kader für die U21-EM in Italien. DFB-Trainer Stefan Kuntz verzichtete aber auf ihn trotz einer guten EM-Qualifikation (7 Tore) - genau wie auf den Kieler Janni Serra, der in Hannover geboren worden ist.