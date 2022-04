Ceferin: DFB muss Koch-Nachfolge im UEFA-Exekutivkomitee lösen - Klärung im Mai möglich

Eine mögliche Nachfolgeregelung für Rainer Koch im UEFA-Exekutivkomitee könnte laut Verbandschef Aleksander Ceferin rasch erfolgen. "Die Angelegenheit sollten Herr Koch und der Deutsche Fußball-Bund erledigen", sagte der UEFA-Präsident nach der Sitzung des Exekutivkomitees am Donnerstag in Nyon. Ceferin deutete an, dass eine Klärung schon beim UEFA-Kongress am 11. Mai in Wien möglich sein könnte. "Wenn der Verband einen Brief schreibt, muss die UEFA auf dem nächsten Kongress eine Wahl abhalten", sagte der Slowene.

