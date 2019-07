Cem Özdemir als Stuttgart-Präsident im Gespräch: Wenn Politik Fußball spielt

Es ist eher nicht wahrscheinlich, dass der 53-Jährige es wird – zumal sich Baden-Württembergs grüner Ministerpräsident Winfried Kretschmann für den einstigen VfB-Spieler und späteren Bundestrainer Jürgen Klinsmann ausgesprochen hat. Özdemir, der für Ministerposten in Berlin genauso in Betracht kommt wie für die Kretschmann-Nachfolge, sagte: „Hier geht es gerade nicht um einzelne Namen, sondern darum, was für den VfB am besten ist.“ Allein die Debatte macht das alte Thema Fußball und Politik um eine neue Facette reicher.