Nach Rauswurf beim FC St. Pauli: Cenk Sahin trainiert bei Erdogan-Klub Basaksehir mit

Nur einen Tag nach seinem Rauswurf beim FC St. Pauli haben sich für Cenk Sahin neue sportliche Perspektiven aufgetan: Der 25-Jährige darf sich bei Basaksehir Istanbul fit halten . Dies verkündete der Europa-League -Gegner von Borussia Mönchengladbach am Dienstag auf seiner Homepage. Klub-Präsident Göksel Gümüsdag erklärt dort, dass "die Türen" für Sahin bei seinem Verein "immer offen" seien. Der Klubchef weiter: "Dies ist sein Zuhause." Folglich könne Sahin "jederzeit bei uns mittrainieren und sich fit halten." Zudem stellte er dem ehemaligen Zweitliga-Profi einen Vertrag ab dem kommenden Januar in Aussicht.

Cenk Sahin ist "stolz" für Salut-Jubel der Türkei

Sahin bedankt sich derweil für den Zuspruch des Klubs, von dem er im Sommer 2017 zu St. Pauli gewechselt war. Zudem betont er, dass er stolz darauf sei, dass einige türkische Nationalspieler am Montagabend beim 1:1 in der EM-Qualifikation in Frankreich nach dem Ausgleichstreffer salutiert haben. Seine Freude über diesen umstrittenen Salut-Jubel hatte der Mittelfeldspieler zuvor auch schon bei Instagram bekundet und in seiner Story ein entsprechendes Foto der Szene gepostet.