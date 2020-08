Champions Check: Underdog Atalanta Bergamo – eine Mannschaft "wie ein Zahnarztbesuch"

Der Vergleich an sich ist nicht gerade nett: "Wie ein Zahnarztbesuch", aber aus dem Munde eines gewissen Pep Guardiola ist das schon wieder etwas anderes. Als der Startrainer von Manchester City im vergangenen November das Vorrundenspiel in der Champions League bei Atalanta Bergamo Revue passieren ließ, stöhnte er: "Das ist immer mit Schmerzen verbunden." Die Italiener wiederum durften das durchaus als Kompliment verbuchen, 1:1 endete die Partie. Der allererste Punktgewinn in der Königsklasse stellte für den Newcomer nicht nur ein Novum dar, sondern auch einen Wendepunkt – nach drei (teilweise krachenden) Niederlagen zum Start. Am Mittwoch (21 Uhr) steht diese Mannschaft nun im Viertelfinale gegen Paris Saint-Germain.

Schon seit einiger Zeit wird in Bergamo an einer lesenswerten Erfolgsgeschichte geschrieben, die aktuell ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht hat. Nach Platz vier (2017) und Platz sieben (2018) in der Serie A qualifizierte sich Atalanta in der vergangenen Saison als Tabellendritter erstmals für die Champions League. Und: Nach zwei Siegen in den beiden letzten Gruppenspielen gegen Zagreb und Donezk stand kam man mit sieben Punkten sogar weiter, keinem Achtelfinalist reichten weniger Zähler. Bergamo bestätigt Leistung aus dem Vorjahr In Italien beendete Bergamo die Saison gerade erneut als Dritter, noch einmal mit neun Punkten mehr als im Vorjahr – und einer außergewöhnlichen Torbilanz. Ein 0:2 im direkten Duell um die Vizemeisterschaft mit Inter Mailand reichte am letzten Spieltag nicht, dass die Mannschaft von Gian Piero Gasperini als erstes Serie-A-Team seit der Saison 1950/1951 die 100-Tore-Schallmauer durchbrechen konnte. Und doch ist es vor allem dem 62-jährigen Trainer zu verdanken, wenn Italiens Torwart-Ikone Gigi Buffon schwärmt: "Atalanta ist ein Werbespot für ganz Italien." Vor über vier Jahren übernahm der Italiener das Team, und hätte es – vier Pleiten später und auf den vorletzten Platz abgerutscht – nach fünf Spielen fast wieder abgeben müssen. Fünf Jahre zuvor war es ihm bei Inter Mailand nach ebenfalls fünf Spielen schon einmal so ergangen.

