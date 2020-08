Champions Check: Manchester City, Pep Guardiola und das Henkelpott-Trauma

Seit vier Jahren ist Josep (genannt Pep) Guardiola i Sala inzwischen Trainer von Manchester City . Ein Zeitraum, in dem er im englischen Fußball neue Maßstäbe setzte. Die meisten Punkte in einer Saison , die meisten Siege, die meisten Tore – kaum eine Bestmarke und kein Titel war vor seinen Citizens sicher. Nur eine Trophäe konnte er mit den Engländern nicht gewinnen: die Champions League . Für den Ex-Bayern-Trainer ist die Königsklasse zu einem Trauma geworden. Seit 2011 wartet er auf einen Erfolg, seinen dritten. Neun Jahre sind eine Ewigkeit, besonders im Fußball.

Guardiola weiß, dass sein Vermächtnis auf dem Spiel steht, wenn er City nicht an Europas Spitze führen kann. „Wenn ich die Champions League nicht gewinne, bin ich gescheitert“, sagte er kürzlich. Seinem Klub geht es da ähnlich. Seit City 2008 in den Besitz der Abu Dhabi United Group kam, die enge Verbindungen ins Königshaus der Vereinigten Arabischen Emirate hat, wurden Unsummen investiert – allein unter Guardiola 800 Millionen Euro. Das Ziel: die Königsklasse. „Es ist der Titel, den sie unbedingt wollen, weil sie ihn bisher nicht holen konnten“ , sagte Ex-City-Profi Dietmar Hamann dem SPORT BUZZER.

Die Ausgangslage ist auch diesmal nicht ideal. Sportlich verlief die Saison eher mäßig. Ja, es gab mit dem Supercup und dem Ligapokal wieder Titel sowie erneut über 100 Tore in der Premier League . Zur Wahrheit gehört aber auch, dass man dem FC Liverpool nicht ansatzweise Paroli bieten konnte. Neun Ligapleiten kassierte Guardiola binnen einer Saison noch nie. Und niemals hatte eines seiner Teams einen so großen Rückstand auf den Meister, nämlich 18 Punkte.

Der Kader, der im Vorjahr noch vor den „Reds“ landete, hat sich seither kaum verändert. Deshalb lernte der perfektionistische Katalane ein neues Gefühl kennen – Ratlosigkeit. „Es ist auch für mich schwierig, einen Grund auszumachen, warum wir verlieren“, klagte er im Juli. „Wir müssen beharrlich bleiben, darüber reden, wie der Gegner spielt – und dann versuchen, so wenige Gegentore wie möglich zu kassieren und selbst zu treffen.“ Fußball kann selbst bei Guardiola banal sein.

Keineswegs banal war der Streit, der den Klub zuletzt schwer belastete – und vor die Zerreißprobe stellte. Die Uefa hatte City im Februar wegen Verstößen gegen das Financial Fairplay für zwei Europapokal-Spielzeiten gesperrt. Finanzspritzen von Anteilseigner Scheich Mansour sollen über Jahre als Sponsorenmittel verschleiert worden sein. City rief den Sportgerichtshof CAS an – der die Sperre in einem umstrittenen Urteil aufhob.