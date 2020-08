Champions Check: Für Real Madrid spricht nur noch wenig – trotz Titel-Garant Zidane

"Real Madrid muss man immer auf dem Zettel haben, wenn es um den Henkelpott geht. Eigentlich sogar immer, wenn man irgendwo irgendwelche Pokale gewinnen kann – die haben das in ihrer Vereins-DNA verankert." Das sagt die Stimme des deutschen Fußballs, Sky-Kommentator Wolff-Christoph Fuss – und er hat natürlich recht. "Wenn es Mannschaften gibt, die solche Situationen umkehren können, dann Barcelona, Bayern und Real Madrid. Das sind erfahrene Mannschaften, die wissen, was in diesen Wettbewerben zu tun ist." Das sagte Pep Guardiola, Trainer von Reals Achtelfinalgegner Manchester City nach dem 2:1-Hinspielsieg in Madrid – und er hat natürlich ebenso recht.

Die Trophäensammlung der "Königlichen" im legendären Bernabeu-Stadion ist so voll und so spektakulär bestückt wie bei keinem anderen Klub auf diesem Planeten. Allein 13-mal gewannen die Spanier die Champions League beziehungsweise den Pokal der Landesmeister. Damit ist Real unangefochtener Rekordsieger, die "Verfolger" FC Liverpool (sieben) und AC Mailand (sechs) kommen gerade mal zusammen auf ebenso viele Titelgewinne in der Königsklasse.

Real plötzlich nicht mehr Favorit - Zidane nach dem Hinspiel stinksauer

Doch vor dem Rückspiel in Manchester am Freitag (21 Uhr, Sky und DAZN) spricht tatsächlich nur sehr, sehr wenig für den Klub, der plötzlich Außenseiter ist. Vor allem die 1:2-Pleite vor heimischen Publikum (im Februar waren noch Fans anwesend, d. Red.) schmerzt gewaltig. Trainer Zinedine Zidane war stinksauer, dass sein Team die 1:0-Führung verspielte und neben den späten Gegentoren auch noch einen Platzverweis kassierte – denn es traf keinen Geringeren als Anführer Sergio Ramos, der nun am Freitag zuschauen muss und an allen Ecken und Enden fehlt.

"Mehr Kapitän als je zuvor", titelte kürzlich die Sportzeitung Marca über Ramos, der seine Mannschaft zur spanischen Meisterschaft geführt hatte und zur mentalen Unterstützung mit auf die Insel reisen wird. Der 34-Jährige will seine Kollegen von der Tribüne des Etihad Stadiums aus mitcoachen und so seinen Teil zur geplanten Aufholjagd beitragen.

Ohne Ramos ruhen die Hoffnungen auf dem Offensivtrio Karim Benzema, Eden Hazard und Marco Asensio. In der Defensive wird der französische Weltmeister Raphael Varane in die Rolle des Abwehrchefs schlüpfen, an seiner Seite dürfte wohl Eder Militao verteidigen. Auch der brasilianische Nationalspieler hat bereits die Klub-DNA implementiert: "Ich habe von Anfang an gesagt, dass ich die Champions League gewinnen möchte. Wir sind Real Madrid und wollen immer und alles gewinnen. Wir wissen, dass das nicht immer geht, aber wir wissen auch, was wir können. Deshalb sind wir Meister geworden und werden auch jetzt in der Champions League noch mal angreifen."

Zinedine Zidane ist der große Trumpf von Real Madrid

Damit das tatsächlich gelingt, braucht Real allerdings ein kleines Wunder, wie ein Blick auf die Statistik beweist: Von 108 Heimspielen unter Pep Guardiola hat Manchester City wettbewerbsübergreifend gerade mal neun verloren. Doch auch Reals Trumpf sitzt auf der Bank und trägt den Namen Zidane. Ihm gelang bisher als einzigem Trainer weltweit das Kunststück, die begehrteste Trophäe im Vereinsfußball gleich dreimal in Folge zu gewinnen.