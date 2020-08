Champions Check: Thomas Tuchel plant bei PSG den großen Wurf – und will mit Teamgeist zum Titel

Immer wieder steht Thomas Tuchel bei PSG unter Druck

"Wir sind bereit, Geschichte zu schreiben", sagt Tuchels Superstar Neymar gewohnt unbescheiden und verweist ganz nebenbei darauf, dass er "in der besten Form ist, seit ich in Paris bin". Auch die Beziehung zwischen Tuchel und dem Brasilianer ist speziell. Ähnlich wie in Dortmund mit Pierre-Emerick Aubameyang gibt der Trainer seiner Diva Zuckerbrot und Peitsche. Mal loben sie sich gegenseitig, mal schimpfen sie übereinander.

Tuchel hat die Corona-Pause genutzt, um einen neuen Teamgeist zu wecken

Den Trainer selbst interessieren solche Geschichten längst nicht mehr. Stattdessen hat Tuchel die Corona-Pause dazu genutzt, einen neuen Geist innerhalb seiner Truppe zu wecken. "Ich schreibe ihnen Nachrichten, gebe ihnen ihr Programm durch, aber ich lasse sie auch in Ruhe ihr Ding machen", sagte er in einem Interview auf der Vereinshomepage. Neymar & Co. wissen diese Freiheiten zu schätzen. Ausgerechnet der extrovertierte Zauberfuß übernahm abseits des Platzes eine Führungsrolle und schwor die Truppe auf das Finalturnier ein. "Neymar hat Selbstkritik geübt, sich auch an die eigene Nase gefasst, um das Kollektiv zu stärken", meinte der ehemalige Münchner und Landsmann Dante bei RMC Sport. "Das merkt man auch an den verbesserten Beziehungen zu seinen Mitspielern. Neymar will jetzt mit PSG was reißen."