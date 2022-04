Die Reds von Trainer Klopp wollen erstmals seit dem Titel in der Königsklasse 2019 wieder das Halbfinale erreichen. Im Hinspiel in Lissabon soll dafür der Grundstein gelegt werden. Und auch wenn der Tabellen-Zweite der Premier League als Favorit in die Partie gegen Benfica um Nationalspieler Julian Weigl geht, warnte Klopp davor, den Gegner zu unterschätzen: "Wir kennen viele Spieler, etwa aus der Bundesliga oder der Premier League. Sie sind ein ernstzunehmendes Team. Wir müssen wirklich gut auftreten", so der Deutsche. Für Liverpool geht es auch darum, den Fokus voll auf die Partie zu legen – auch wenn am Sonntag das womöglich vorentscheidende Spiel um die Meisterschaft gegen City auf dem Programm steht.