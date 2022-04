Von Champions League bis Abstiegskampf: Die Ausgangslage vor dem Bundesliga-Schlussspurt

Sieben Spieltage vor Saisonende geht es in fast allen Regionen der Bundesliga-Tabelle noch äußerst eng zu. Langsam aber sicher zeichnen sich erste Tendenzen ab. Während sich Branchenprimus FC Bayern als souveräner Spitzenreiter einmal mehr auf Meister-Kurs befindet, ist auch am anderen Ende des Klassements mit Greuther Fürth ein Kellerkind auf dem Weg in Richtung Liga zwei. Entschieden ist jedoch noch nichts. Offener gestalten sich vor dem Einbiegen auf die Zielgeraden der Spielzeit vor allem die Duelle um Champions- und Europa League, den Einzug in die Conference League und das Rennen um das rettende Ufer. Der SPORTBUZZER blickt auf alle relevanten Entscheidungen im Saison-Endspurt und die Chancen der jeweiligen Teams. Anzeige

Champions League:

Der FC Bayern wird auch in der kommenden Saison in der Champions League angreifen – daran gibt es nicht den geringsten Zweifel. Mit aktuell 63 Punkten und einer Tordifferenz von +53 haben die Münchener Planungssicherheit – 18 Zähler Vorsprung auf Tabellenplatz fünf sind mehr als ausreichend. In den verbleibenden sieben Bundesliga-Spielen sind pro Team maximal noch 21 Punkte zu vergeben. Mit mindestens einem Bein in der Königsklasse ist auch der BVB, der bei 57 Punkten steht und sogar die Meisterschaft noch nicht komplett aus den Augen verloren hat. Hinter den beiden Schwergewichten der Beletage tobt derweil ein spannender Kampf um die internationalen Plätze. Der Tabellendritte Bayer Leverkusen (48 Punkte) hat ebenso den Anspruch, sich für die Königsklasse zu qualifizieren, wie RB Leipzig (45). Doch Vorsicht: Der SC Freiburg (45) und die TSG Hoffenheim (44) lassen sich nicht so leicht abschütteln.

Europa League:

Freiburg ist die Überraschungsmannschaft dieser Saison und könnte sogar erstmals den Sprung in die Champions League schaffen. Über den Einzug in die Europa League, für die das Team von Trainer Christian Streich – Stand jetzt – als Fünfter startberechtigt wäre, würde sich im Breisgau aber garantiert niemand beschweren. Sollte diese Position im Endspurt gehalten werden, wäre das gleichbedeutend mit der fünften Freiburger Teilnahme an der Europa League respektive am UEFA-Cup. Nur einen Punkt hinter dem Sport-Club und dem punktgleichen Tabellenvierten Leipzig hat es sich die TSG Hoffenheim bequem gemacht – dank einer starken Rückrunde, die erst vor der Länderspielpause durch ein 0:3 gegen Hertha vorerst gestoppt wurde. Gewisse Hoffnungen auf einen Sprung in die Europa League darf sich auch der 1. FC Köln (40) machen, der nach der Länderspielpause als Tabellensiebter den Anschluss halten möchte.

Conference League:

Aktuell wird der erste Conference-League-Sieger der Geschichte gesucht. Dieser dritte europäische Wettbewerb neben der Champions League und der Europa League wurde zu Beginn der laufenden Saison eingeführt. Nach Union Berlin (Aus in der Vorrunde) könnten 2022/23 die Hoffenheimer Deutschland vertreten, sofern sie ihren sechsten Tabellenplatz ins Ziel bringen können. Denn: Nur dieser Platz in der Abschlusstabelle berechtigt für eine Teilnahme an den Playoffs zur Conference League - eine direkte Qualifikation über die Bundesliga ist nicht möglich.

Als Verfolger mit derzeit vier Punkten Rückstand auf die Kraichgauer (44 Zähler) hat momentan Köln die besten Aussichten, doch auch Eintracht Frankfurt und erneut Union befinden sich mit 38 Punkten in Lauerstellung. Mainz 05 steht als Tabellenzehnter bei 37 Punkten, hat jedoch ein Spiel weniger absolviert. Ergo: Über die Hälfte der Liga kämpft noch um die internationalen Ränge. Hingegen bräuchten Bochum (Elfter mit 32 Punkten) und Wolfsburg (Zwölfter mit 31 Punkten) schon eine überragende Serie, um auf den europäischen Zug aufspringen zu können. Für diese Teams geht es dann doch eher um den Klassenerhalt.

Abstiegskampf:

Ein erster Absteiger steht mit Greuther Fürth bereits nahezu fest. Das abgeschlagene Tabellenschlusslicht hat bereits neun Punkte Rückstand zum rettenden Ufer. Wenig Mut macht auch das Restprogramm, das es unter anderem mit den Europapokal-Anwärtern aus Hoffenheim, Leverkusen und Dortmund durchaus in sich hat. Deutlich enger geht es vor den "Kleeblättern" zu. Während Arminia Bielefeld noch mit 25 Punkten auf dem vorletzten Platz des Klassements rangiert, liegen davor mit dem VfB Stuttgart (14.), dem FC Augsburg (15.) und Hertha BSC (16.) gleich drei Teams mit 26 Zählern gleichauf.