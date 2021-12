Glückslos oder harter Brocken? Das erwartet den FC Bayern bei der Champions-League-Auslosung

Erstmals seit der Saison 2017/2018 hat der FC Bayern als einziger Bundesliga-Klub das Achtelfinale der Champions League erreicht. Borussia Dortmund und RB Leipzig wurden in ihren Gruppen jeweils nur Dritter und müssen nun in der Europa League an. Der VfL Wolfsburg verabschiedete sich komplett aus den internationalen Wettbewerben. Doch wie geht es für den FC Bayern nun weiter? Bei der Auslosung am Montag (12 Uhr) in der UEFA-Zentrale in Nyon erfahren die Münchner, auf welchen Klub sie in der Runde der letzten 16 Mannschaften treffen. Das Renommee und Qualität der möglichen Gegner scheint dabei weit gestreut.

