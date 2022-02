Den im Gegensatz zu Benfica ist Ajax Amsterdam förmlich durch die Gruppenphase der Champions-League gerauscht. In einer Gruppe mit Borussia Dortmund gewann Ajax alle sechs Partien. Den BVB fertigte Amsterdam in der heimischen Johan-Cruyff-Arena mit 4:0 ab. Besonders von sich Reden machte während der Gruppenphase Sébastien Haller. Der ehemalige Stürmer von Eintracht Frankfurt, mit denen er in der Saison 2017/18 den DFB-Pokal gewann, schoss in sechs Vorrunden-Partien bereits zehn Tore. Der damit Führende der Torschützenliste soll es nun auch gegen Benfica Lissabon richten.