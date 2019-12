TV-Termine fix! So übertragen DAZN und Sky das Champions-League-Achtelfinale mit BVB, Tuchel und Co.

Die attraktiven Lose für Borussia Dortmund, den FC Bayern und RB Leipzig im Achtelfinale der Champions League macht es für DAZN und Sky nicht gerade einfach bei der Aufteilung der Spiele. Der Streamingdienst und der Pay-TV-Sender übertragen wie schon in der Gruppenphase die Spiele der Königsklasse . Dabei gibt es eine festgeschriebenes Auswahl-Prozedur. Am Dienstag wurde bekannt, wo welche Partien laufen werden. Der SPORT BUZZER klärt auf, wer die Partien von BVB, Bayern und Leipzig übertragen wird.

DAZN oder Sky? So seht ihr BVB und Co.

Rückspiele: Sky zeigt deutsche Spiele, DAZN alle Parallelpartien

Die Rückspiele der deutschen Teams laufen komplett bei Sky: Am 10. März trifft Leipzig auf Tottenham, am 11. März reist PSG zum BVB und am 18. März entscheidet sich die Revanche zwischen Bayern und Chelsea in München. Auf DAZN laufen dann alle Parallel-Partien - bis auf die Begegnung zwischen Manchester City und Real Madrid, die Sky am 17. März im Programm hat.