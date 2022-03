Der FC Bayern München will am Dienstag (21 Uhr/live imSPORTBUZZER-Ticker) gegen RB Salzburg zum 20. Mal in seiner Vereinsgeschichte ins Viertelfinale der Champions League einziehen. Im Hinspiel konnte der deutsche Rekordmeister durch einen späten Treffer von Kingsley Coman gerade noch ein 1:1 retten und sich für das zweite Duell mit den Österreichern in eine bessere Ausgangsposition bringen. Auch wenn es zuletzt nicht immer rund bei den Bayern lief und man sich vergangenen Bundesliga-Wochenende mit einem 1:1 gegen Bayer Leverkusen begnügen musste, geht die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann als klarer Favorit in das Duell mit den Salzburgern. Zumal mit Kapitän und Torhüter Manuel Neuer eine wichtige Stütze nach Verletzungspause zurückkehrt.

Anzeige