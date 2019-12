Auslosung für Champions-League-Achtelfinale im Liveticker: Auf wen treffen FC Bayern, BVB und Leipzig?

Hammer- oder Glückslos? In der Zentrale der UEFA in Nyon entscheidet sich, welche Gegner den FC Bayern, Borussia Dortmund und RB Leipzig im Achtelfinale erwarten. Gezogen wird aus zwei Töpfen: Im ersten Topf befinden sich die gesetzten Teams, die ihre Gruppen gewonnen haben. Aus Deutschland sind dies Bayern und Leipzig, dazu unter anderem Trainer Jürgen Klopp mit Titelverteidiger FC Liverpool und der FC Barcelona. Aus dem zweiten Topf werden die jeweiligen Gruppen-Zweiten gezogen, also Borussia Dortmund sowie unter anderem Real und Atlético Madrid.