FC Bayern, FC Liverpool & Co.: Diese elf Teams stehen bereits im Champions-League-Achtelfinale

Seit Mittwochabend ist klar: Elf der insgesamt 16 Plätze im Achtelfinale der Champions League sind bereits vor dem abschließenden Spieltag der Vorrunde am 7. und 8. Dezember fest vergeben. Enttäuschend aus deutscher Sicht: Nur der FC Bayern gehört zu diesem illustren Kreis. Der VfL Wolfsburg belegt in der Gruppe G zwar den letzten Platz hat aber noch Chancen darauf, in der Königsklasse zu überwintern. Für Borussia Dortmund wird es nach dem 1:3 bei Sporting Lissabon hingegen nur in der Europa League weitergehen. RB Leipzig gewann am Mittwoch zwar mit 5:0 beim FC Brügge, muss aber selbst um diesen Trostpreis zittern.