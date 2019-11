Champions League: Diese Teams haben sich bereits für das Achtelfinale qualifiziert

Der FC Bayern hat sich durch den 2:0-Arbeitssieg gegen Olympiakos Piräus bereits vorzeitig den Einzug ins Achtelfinale der Champions League klar gemacht . Top-Torjäger Robert Lewandowski (69. Minute) und Ivan Perisic (89. Minute) sorgten mit ihren Treffern für den Jubel der Fans. Der Abstand zu den Tottenham Hotspurs in der Gruppe B beträgt bereits fünf Punkte.

Auch der BVB hat gute Chancen auf das Weiterkommen. Nach dem 3:2-Sieg über Inter Mailand stehen die Borussen auf dem zweiten Platz in Gruppe F - nur einen Punkt hinter Tabellenführer FC Barcelona. RB Leipzig ist in der Gruppe G sogar Erster und benötigt nur noch einen Sieg aus den beiden Spielen gegen Olympique Lyon und Benfica Lissabon, um ins Achtelfinale einziehen zu können.

Bayer darf nach Sieg gegen Madrid hoffen

Für Bayer Leverkusen ist nach dem 2:1 (1:0) gegen Atlético Madrid das Achtelfinale wieder greifbar - was nach dem verkorksten Auftakt mit drei Niederlagen fast einem Wunder gleicht. In den beiden ausstehenden Spielen der Gruppe C trifft die "Werkself" noch auf Lokomotive Moskau und Juventus Turin. Die Turiner haben sich durch den 2:1-Auswärtserfolg bei Lokomotive Moskau ebenfalls für das Achtelfinale der Königsklasse qualifiziert.