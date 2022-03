Der Achtelfinal-Kracher geht in die zweite Runde. Real Madrid empfängt Paris-Saint-Germain am Mittwochabend (21 Uhr, live im SPORT BUZZER-Ticker ) zum Rückspiel in der Champions League. Nach der späten Niederlage im Hinspiel (0:1) muss das Team von Carlo Ancelotti im heimischen Estadio Santiago Bernabéu liefern. Durchaus verheißungsvolle Ansätze gab es im Vorlauf: Die "Königlichen" gewannen die jüngsten drei Heimspiele, zuletzt gegen Real Sociedad mit 4:1. Jetzt müssen sich die Spanier wieder gegen einen heißen Anwärter auf den Königsklassen-Titel beweisen. Die Statistik spricht dabei für einen spannenden Schlagabtausch: Von den elf direkten Aufeinandertreffen konnten beide Teams vier gewinnen, drei endeten Unentschieden.

Ein Mutmacher für Real: Gegner PSG schwächelte zuletzt: Zwei der jüngsten drei Ligaspiele verlor der Tabellenführer, darunter ein 1:3 gegen den Tabellenachten FC Nantes. Und doch sind die Pariser weiter mit 13 Punkten Vorsprung Tabellenführer in der Ligue 1. Den Fokus kann das Team um Trainer Mauricio Pochettino daher auf die eigenen Auftritte in der Champions League legen. Und da präsentierte sich PSG bislang stets ordentlich. In der laufenden Spielzeit verloren die Franzosen erst eine Partie auf internationalem Terrain (1:2 in der Gruppenphase gegen Manchester City).