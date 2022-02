Bei RB Salzburg steht ein Mann im Fokus: Karim Adeyemi. Der deutsche Nationalspieler sammelte in der Gruppenphase der Königsklasse fünf Scorer-Punkte und schoss die Salzburger ins Achtelfinale. Der in München geborene RB-Star-Stürmer betonte vor dem Spiel, dass der Druck beim FC Bayern läge. Adeyemi fügte hinzu: "Wir gehen motiviert ins Spiel und haben Lust. Wir wollen gewinnen, auch wenn Bayern große Qualität hat." RB Salzburg-Cheftrainer Matthias Jaissle forderte vor dem Spiel von seinem Team "mit Freude und Spaß" so wie mit "vollem Selbstbewusstsein" in die Partie zu gehen.