Diese Teams stehen im Champions-League-Achtelfinale - und diese Klubs steigen in die Europa League ab

Auch mit Blick auf die Europa League wird das Teilnehmerfeld in der ersten K.o.-Runde immer klarer. Seit Dienstagabend steht fest, dass neben dem FK Krasnodar auch der FC Brügge, Dynamo Kiew und Manchester United die internationale Reise im kleineren Schwester-Wettbewerb fortsetzen werden. Der letzte Spieltag der Europa-League-Gruppenphase wird am Donnerstag ausgetragen. Sicher ist schon jetzt: Die deutschen Vertreter von der TSG Hoffenheim (Sieger Gruppe L) und Bayer Leverkusen (spielt noch um den Gruppensieg) werden dort ebenfalls in den Lostöpfen der besten 32 Mannschaften des Wettbewerbs auftauchen.

Ausgelost werden die nächsten Runden in Champions League und Europa League am kommenden Montag in Nyon. Das Achtelfinale der Königsklasse findet am 16./17./23./24. Februar und am 9./10./16./17. März statt. Die Zwischenrunde der Europa League ist für den 18. und 25. Februar angesetzt.